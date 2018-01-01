На Різдво окупанти провели обшуки у кримських татар

Зараз активно триває кримський марафон зі збору коштів

На Різдво, 6 та 7 січня, у окупованому Криму російські силовики провели обшуки у сім'ях кримських татар. Проте обійшлося без затримань. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. За його словами, обшуки були проведені у двох сім'ях. «Затримань вчора і сьогодні не



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Зараз активно триває кримський марафон зі збору коштів

На Різдво, 6 та 7 січня, у окупованому Криму російські силовики провели обшуки у сім'ях кримських татар. Проте обійшлося без затримань.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

За його словами, обшуки були проведені у двох сім'ях.

«Затримань вчора і сьогодні не було, але були так звані обшуки в двох сім'ях. Зараз активно триває кримський марафон зі збору коштів і до нього активно долучаються в Європі, США, Канаді та в Україні дуже активно беруть участь в цьому», – розповів Чийгоз.

Він зазначив, що сьогодні вже очевидно, що Росія намагається залякати жителів півострова терором і репресіями, проте ці дії дають зворотний ефект.

«Ми знаємо, що чим більшим буде тиск, тим більше населення братиме участь в цьому опорі», – додав Чийгоз.