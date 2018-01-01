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    На Різдво порядок біля храмів будуть забезпечувати 18 тис. правоохоронців

    Вулиці в різдвяну ніч додатково вийдуть патрулювати 6 тисяч співробітників правоохоронних органів
    На Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало. Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи. У різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автодороги додатково
    • Вчора, 23:15
    • Розсилка

    Вулиці в різдвяну ніч додатково вийдуть патрулювати 6 тисяч співробітників правоохоронних органів

    На Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

    Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.

    У різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автодороги додатково патрулюватимуть понад 6000 поліцейських і військовослужбовців НГУ.

    За попереднмиі даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.

    Найбільш масові заходи пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Джерело: Українська правда

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