На Різдво порядок біля храмів будуть забезпечувати 18 тис. правоохоронців

Вулиці в різдвяну ніч додатково вийдуть патрулювати 6 тисяч співробітників правоохоронних органів

На Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало. Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи. У різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автодороги додатково



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Вулиці в різдвяну ніч додатково вийдуть патрулювати 6 тисяч співробітників правоохоронних органів

На Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.

У різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автодороги додатково патрулюватимуть понад 6000 поліцейських і військовослужбовців НГУ.

За попереднмиі даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.

Найбільш масові заходи пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Українська правда