На Різдво порядок біля храмів будуть забезпечувати 18 тис. правоохоронців
- Вчора, 23:15
-
Розсилка
Вулиці в різдвяну ніч додатково вийдуть патрулювати 6 тисяч співробітників правоохоронних органівНа Різдво порядок і безпеку біля храмів будуть забезпечувати понад 18 тисяч правоохоронців - поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.
Він зазначив, що серед поліцейських будуть вибухотехніки та кінологи.
У різдвяну ніч вулиці населених пунктів та автодороги додатково патрулюватимуть понад 6000 поліцейських і військовослужбовців НГУ.
За попереднмиі даними, у святкових богослужіннях з нагоди Різдва візьмуть участь майже 5 мільйонів громадян.
Найбільш масові заходи пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Раніше поліцейські обстежили відомі храмові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів.
Джерело: Українська правда