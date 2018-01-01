На Різдво в Україні температура повітря злетить до 11 градусів тепла

Найтепліше у найближчі вихідні буде на Заході і Півдні країни

Удень 6 січня температура повітря у східних і південник областях підвищиться до 8-11 градусів тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр. Невеличкий дощ очікується 6-го січня на північному заході, півночі і у центрі країни.У Івано-Франківську, Львові і Луцьку очікується короткочасний дощ, вночі 1-3, а в день 8-11 градусів тепла. Прогноз погоди на 6



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Найтепліше у найближчі вихідні буде на Заході і Півдні країни

Удень 6 січня температура повітря у східних і південник областях підвищиться до 8-11 градусів тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр. Невеличкий дощ очікується 6-го січня на північному заході, півночі і у центрі країни.У Івано-Франківську, Львові і Луцьку очікується короткочасний дощ, вночі 1-3, а в день 8-11 градусів тепла.

Прогноз погоди на 6 січня

Осіння дощова температура збережеться і в центрі, однак з більш нижчою температурою. Так, зокрема у Києві невеликий дощ, температура вночі 1-3 градуси тепла, вдень від 4 до 6 градусів вище нуля.У Вінниці, Черкасах, Кропивницькому і Полтаві вночі 0-2 градуси тепла, удень +5 +7 градусів.

Без опадів на Сході. У Харкові, Луганську і Донецьку вночі від 0 до 2 градусів, удень від 4 до 6 градусів тепла. Значно тепліше і без дощу буде в Одесі, Миколаєві і Херсоні. Вночі температура становитиме 1-3 градуси, удень 8-10 градусів.