На роботу в Раду прийшла лише третина нардепів
- Сьогодні, 12:12
-
Розсилка
Парубій достроково закрив засідання парламенту
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання в середу, 7 лютого, оскільки в залі перебувала невелика кількість депутатів, і всі голосування були безрезультатними.
Наразі в залі засідань парламенту перебуває менше ніж 150 нардепів.
Засідання в середу, згідно з календарним планом, тривають до 14:00. Депутати мають зібратися на пленарне засідання в четвер о 10:00.
Раніше Комітет виборців України повідомив, що 38 народних депутатів пропустили всі голосування Ради в січні. КВУ оприлюднив їхні імена.