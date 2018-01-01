На роботу в Раду прийшла лише третина нардепів

Парубій достроково закрив засідання парламенту

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання в середу, 7 лютого, оскільки в залі перебувала невелика кількість депутатів, і всі голосування були безрезультатними. Наразі в залі засідань парламенту перебуває менше ніж 150 нардепів. Засідання в середу, згідно з календарним планом, тривають до 14:00. Депутати