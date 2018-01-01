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    На роботу в Раду прийшла лише третина нардепів

    Парубій достроково закрив засідання парламенту
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання в середу, 7 лютого, оскільки в залі перебувала невелика кількість депутатів, і всі голосування були безрезультатними. Наразі в залі засідань парламенту перебуває менше ніж 150 нардепів. Засідання в середу, згідно з календарним планом, тривають до 14:00. Депутати
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    Парубій достроково закрив засідання парламенту

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання в середу, 7 лютого, оскільки в залі перебувала невелика кількість депутатів, і всі голосування були безрезультатними.

    Наразі в залі засідань парламенту перебуває менше ніж 150 нардепів.

    Засідання в середу, згідно з календарним планом, тривають до 14:00. Депутати мають зібратися на пленарне засідання в четвер о 10:00.

    Раніше Комітет виборців України повідомив, що 38 народних депутатів пропустили всі голосування Ради в січні. КВУ оприлюднив їхні імена.

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