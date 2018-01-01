Нардепи, які прогуляли усі засідання у січні (список)

Січень був не дуже продуктивним у Раді

Комітет виборців України вирахував, що 38 народних депутатів пропустили всі голосування Ради в січні. Про це повідомляє прес-служба ВГО «КВУ». У січні погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Так, 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць. Із них 38 – не



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Січень був не дуже продуктивним у Раді

Комітет виборців України вирахував, що 38 народних депутатів пропустили всі голосування Ради в січні. Про це повідомляє прес-служба ВГО «КВУ».

У січні погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Так, 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць. Із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали «за», «проти», «утримався»). В середньому один народний депутат взяв участь лише в 29% голосувань.

Із 38 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць 9 є членами фракції «Опозиційний блок», 8 – позафракційних, 7 – БПП, 5 – «Відродження», 3 – «Батьківщина», по 2 – Радикальна партія Олега Ляшка, «Воля Народу» та «Народний Фронт».

«У січні частина народних депутатів традиційно продовжували перебувати у так званих неформальних відпустках, а тому не брали участі в роботі парламенту. Так, із 38 депутатів, що не голосували, 60% перебували на момент голосувань поза Верховною Радою. Показники участі нардепів в голосуваннях за січень значно нижчі, ніж у попередні місяці. Для порівняння: в грудні пропустили всі голосування ВР 12 депутатів, листопаді – також 12, жовтні – 10, вересні – 19», - розповів голова КВУ Олексій Кошель.

Загалом в січні було проведено шість пленарних засідань ВР, на яких відбулося 309 голосувань. Серед іншого в січні було прийнято так званий закон про реінтеграцію Донбасу та закон про приватизацію держмайна.

Народні депутати, які пропустили всі голосування Ради в січні 2018 року:

Фурсін І.Г., Солод Ю.В., Добкін Д.М., Добкін М.М., Шаповалов Ю.А., Березенко С.І., Кацуба В.М., Денисенко А.П., Єфімов М.В., Святаш Д.В., Барвіненко В.Д., Загорій Г.В., Жеваго К.В., Мисик В.Ю., Омельянович Д.С., Вітко А.Л., Власенко С.В., Довгий О.С., Донець Т.А., Звягільський Ю.Л., Кацер-Бучковська Н.В., Клюєв С.П., Константіновський В.Л., Кривохатько В.В., Бакулін Є.М., Мірошниченко Ю.Р., Мураєв Є.В., Немиря Г.М., Ничипоренко В.М., Онищенко О.Р., Попов І.В., Продан О.П., Рабінович В.З., Тимошенко Ю.В., Усов К.Г., Чепинога В.М., Шурма І.М., Ярош Д.А.