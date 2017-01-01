На сесії Франківської облради спортсмени побилися з поліцейськими

Активісти виступають проти будівництва великого спорткомплексу на місці стадіону дитячо-юнацької спортшколи

На сесії Івано-Франківської обласної ради між поліцією і спортсменами, які прийшли на сесію протестувати проти будівництва, почалася штовханина і бійка. Про це пише видання «КУРС». Поліція прибула на виклик голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича після того, як два десятки франківських спортсменів заблокували



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Активісти виступають проти будівництва великого спорткомплексу на місці стадіону дитячо-юнацької спортшколи

На сесії Івано-Франківської обласної ради між поліцією і спортсменами, які прийшли на сесію протестувати проти будівництва, почалася штовханина і бійка.

Про це пише видання «КУРС».

Поліція прибула на виклик голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича після того, як два десятки франківських спортсменів заблокували трибуну і зірвали сесію.

Спортсмени на чолі з Віталієм Меріновим вимагають зняти з порядку денного сесії питання про будівництво великого спорткомплексу на місці стадіону дитячо-юнацької спортшколи в Івано-Франківську на вул. Шухевичів. Депутати не підтримали їхню вимогу.

Керівництво облради викликало поліцію. На сесію прибули кількадесят полісменів патрульної поліції Івано-Франківська.

Олександр Сич заявив, що обласна рада ніколи не дозволить, аби на неї тиснули.

«Ніколи не було, щоб голова обласної ради за пропозицією депутатів не надав комусь із громади слова. Я пропоную всім заспокоїтися, рухатися далі. При розгляді питання надамо слово всім. Прошу не здійснювати тиск на обласну раду. Це протизаконно і неправильно з точки зору демократії», – заявив Сич під вигуки «ганьба».

Поки Сич безуспішно намагався відновити роботу сесії, у залі сталася штовханина і бійка між активістом Михайлом Бойчуком («Хіміком») і патрульними. Поліцейські спробували виводити спортсменів із зали.

Врешті під тиском пікетувальників за пропозицією заступника голови облради Василя Гладія конфліктне питання будівництва спорткомплексу перенесли на 22 грудня – на друге пленарне засідання облради. До цього мають відбутися громадські слухання.

Після цього пікетувальники покинули сесійну залу.