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    На субсидії наступного року уряд виділить 64,3 млрд грн

    З початку поточного року субсидії було призначено 8163,1 тис. домогосподарствам
    У доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається виділити на субсидії 64,3 млрд грн. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. «Ми передбачаємо 64,3 млрд грн для родин, які мають право і потребу у субсидіях, а також майже 60 млрд грн для підтримки малозабезпечених
    • Сьогодні, 17:50
    • Розсилка

    З початку поточного року субсидії було призначено 8163,1 тис. домогосподарствам

    У доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається виділити на субсидії 64,3 млрд грн. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

    «Ми передбачаємо 64,3 млрд грн для родин, які мають право і потребу у субсидіях, а також майже 60 млрд грн для підтримки малозабезпечених сімей», - сказав він.

    З початку року субсидії було призначено 8163,1 тис. домогосподарствам, що на 2525 тис., або на 44,8%, більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

    Як відомо, сьогодні уряд затвердив проект держбюджету на 2018 рік

    Як повідомлялося, з 2 листопада почалася виплата монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію «субсидій» за опалювальний сезон 2016-17 років.

     

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