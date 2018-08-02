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    На Сумщині облаштують кордон з Росією. Оновлення кордону на Харківщині завершать до кінця року

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    На Сумщині облаштують кордон з Росією. Оновлення кордону на Харківщині завершать до кінця року
    Фото: прес-служба МВС

    У Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів, 220 вже облаштували

    Облаштування ділянки російсько-українського кордону в Харківській області завершиться до кінця 2018 року, наступною ділянкою стане кордон у Сумській області.

    Як інформує прес-служба МВС, про це заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив під час робочого візиту до Східного регіонального управління Державної прикордонної служби.

    Зазначається, що заступник міністра внутрішніх справ перевірив хід робіт з інженерного облаштування кордону, відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування та нову будівлю управління прикордонного загону.

    «Інженерно-технічне облаштування державного кордону триває незважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, попри всі протистояння проросійських сил», - наголосив він.

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    На Сумщині облаштують кордон з Росією. Оновлення кордону на Харківщині завершать до кінця року
    На Сумщині облаштують кордон з Росією. Оновлення кордону на Харківщині завершать до кінця року
    На Сумщині облаштують кордон з Росією. Оновлення кордону на Харківщині завершать до кінця року

    Троян також зазначив, що облаштування Харківської ділянки кордону завершиться вже цього року.

    «У Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів. 220 ми вже облаштували. Цього року всі роботи будуть завершені. Наступним етапом облаштування українсько-російського кордону стане Сумська ділянка. Наразі цей процес почався в координації з місцевими органами влади», - додав він.

    Заступник глави МВС також відвідав Харківську окрему авіаційну ескадрилью. Він проінспектував приміщення, де розташовується військова частина, екіпіровку льотного складу та зразки авіаційної техніки, що використовується в охороні кордону.

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    прикордонники МВС Сумщина Харківщина Вадим Троян
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