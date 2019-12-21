На Сумщині підліток повідомив про мінування школи



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Учень зірвав уроки, повідомивши про замінування школи

Чотирнадцятирічний хлопець зірвав навчальний процес у школі, зробивши на лінію «102» повідомлення про замінування будівлі навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Повідомлення про замінювання однієї зі шкіл міста на лінію «102» надійшло сьогодні вранці.

На вказане місце одразу виїхали співробітники поліції.

Впродовж кількох годин, поки правоохоронці обстежували будівлю навчального закладу на предмет виявлення вибухівки, школярі та персонал спочатку чекали у сусідніх приміщеннях, а згодом розійшлися.

Втім, інформація про замінування свого підтвердження не знайшла. А ось «мінера» встановили швидко.

«Хлопцю 14 років, він учень іншої школи міста, - розповідає Сергій Забозлаев, начальник Шосткинського відділу поліції. - Чому подзвонив на лінію «102» та повідомив про замінювання – чітко пояснити не може. Наразі з підлітком працюють слідчі, педагоги та психологи».

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності». Неповнолітньому порушнику роз‘яснили відповідальність за такі «жарти». Відповідну роботу провели і з його опікуном.