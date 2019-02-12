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    На Сумщині затримали банду рекетирів

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    На Сумщині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання вимагачів - На Сумщині затримали банду рекетирів
    На Сумщині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання вимагачів
    Фото: СБУ

    Спецоперація відбувалась на одній з центральних вулиць Охтирки

    На Сумщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого спеціалізувались на вимаганні коштів у місцевих приватних підприємців.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи, серед яких були особи з кримінальним минулим, систематично вимагали кошти від представників місцевих комерційних структур, погрожуючи насильством.

    Правоохоронці, зокрема, задокументували вимагання зловмисниками восьми тисяч гривень у місцевого підприємця та затримали зловмисників під час одержання ними частини обумовленої суми.

    Спецоперація відбувалась на одній з центральних вулиць Охтирки.

    У ході санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів справи виявлено готівку та банківські картки, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

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    На Сумщині затримали банду рекетирів
    На Сумщині затримали банду рекетирів
    На Сумщині затримали банду рекетирів
    На Сумщині затримали банду рекетирів
    Фото: СБУ

    Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

    Тривають слідчі дії для встановлення та затримання всіх причетних до скоєння правопорушення.

    Суми СБУ
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