На Сумщині затримали банду рекетирів



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На Сумщині СБУ блокувала діяльність організованого угруповання вимагачів Фото: СБУ

Спецоперація відбувалась на одній з центральних вулиць Охтирки

На Сумщині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого спеціалізувались на вимаганні коштів у місцевих приватних підприємців.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи, серед яких були особи з кримінальним минулим, систематично вимагали кошти від представників місцевих комерційних структур, погрожуючи насильством.

Правоохоронці, зокрема, задокументували вимагання зловмисниками восьми тисяч гривень у місцевого підприємця та затримали зловмисників під час одержання ними частини обумовленої суми.

Спецоперація відбувалась на одній з центральних вулиць Охтирки.

У ході санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів справи виявлено готівку та банківські картки, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення та затримання всіх причетних до скоєння правопорушення.