На Тернопільщині поліція розслідує смерть немовляти



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Дитина померла від пневмонії

На Тернопільщині померло тримісячне немовля, яке привезли у лікарню у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«31 березня близько дев’ятої години вечора до чергової частини Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря Золотопотіцької лікарні про те, що в даному медичному закладі померло тримісячне немовля. Зі слів медика, дитина поступила у вкрай важкому стані», - зазначили в поліції.

За попередніми даними, дитина хворіла на пневмонію, проте батьки вчасно не звернулися за допомогою.

«Тіло немовляти направлено на розтин», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті, один з хлопців загинув.

За попередніми даними, біля одного з багатоповерхових будинків школярі виявили вибуховий пристрій, старша дитина кинула гранату на землю, і стався вибух.