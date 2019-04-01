У Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті



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Місце вибуху гранати Фото: Нацполіція

Дітей доставили в лікарню, але життя старшої дитини врятувати не вдалося

У Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті, один з них загинув. Про це у неділю ввечері повідомили у відділі комунікацій Нацполіції у Запорізькій області.

Зазначається, що трагедія сталася у Дніпровському районі Запоріжжя. За офіційною версією поліції, хлопчики 2005 і 2006 р. гуляли по вулиці Щаслива. Біля одного з багатоповерхових будинків вони виявили вибуховий пристрій, старша дитина кинула гранату на землю перед собою. В результаті стався вибух.

Дітей доставили в лікарню, життя старшої дитини врятувати не вдалося, молодшому хлопчику надана медична допомога, його життю зараз нічого не загрожує.

Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ст. 264 Кримінального кодексу України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.