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    Події в Україні

    У Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті

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    Місце вибуху гранати - У Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті
    Місце вибуху гранати
    Фото: Нацполіція

    Дітей доставили в лікарню, але життя старшої дитини врятувати не вдалося

    У Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті, один з них загинув. Про це у неділю ввечері повідомили у відділі комунікацій Нацполіції у Запорізькій області.

    Зазначається, що трагедія сталася у Дніпровському районі Запоріжжя. За офіційною версією поліції, хлопчики 2005 і 2006 р. гуляли по вулиці Щаслива. Біля одного з багатоповерхових будинків вони виявили вибуховий пристрій, старша дитина кинула гранату на землю перед собою. В результаті стався вибух.

    Дітей доставили в лікарню, життя старшої дитини врятувати не вдалося, молодшому хлопчику надана медична допомога, його життю зараз нічого не загрожує.

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    Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ст. 264 Кримінального кодексу України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. 

    Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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