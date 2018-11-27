На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус



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В автобусі перебували близько 20 пасажирів

На трасі Чернівці-Косів напередодні пізно ввечері перекинувся пасажирський автобус. В салоні машини перебували 20 осіб. Про це повідомляється у Facebook групі «СтопХам Буковина».



Зазначається, що аварія сталася через складні погодні умови. Траса була занесена снігом.



«У зв'язку з погіршенням погодних умов, а саме через налипання мокрого снігу, на автотрасі Чернівці - Косів тимчасово ускладнено рух транспорту через ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин – Новоселиця», - повідомили в групі.

У повідомленні з посиланням на очевидців вказується, що в автобусі перебували близько 20 пасажирів.