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    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус

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    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус

    В автобусі перебували близько 20 пасажирів

    На трасі Чернівці-Косів напередодні пізно ввечері перекинувся пасажирський автобус. В салоні машини перебували 20 осіб. Про це повідомляється у Facebook групі «СтопХам Буковина».

    Зазначається, що аварія сталася через складні погодні умови. Траса була занесена снігом.

    «У зв'язку з погіршенням погодних умов, а саме через налипання мокрого снігу, на автотрасі Чернівці - Косів тимчасово ускладнено рух транспорту через ДТП, в яку потрапив маршрутний автобус Снятин – Новоселиця», - повідомили в групі.

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    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус
    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус
    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус
    На трасі Чернівці-Косів перекинувся пасажирський автобус

    У повідомленні з посиланням на очевидців вказується, що в автобусі перебували близько 20 пасажирів. 

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