На українського політолога напали в прямому ефірі росТБ

Інцидент стався під час обговорення ситуації на Донбасі

Російський телеведучий Андрій Норкін напав на українського політолога Дмитра Суворова під час ефіру програми «Місце зустрічі» на пропагандистському телеканалі «НТВ». Відео бійки опубліковано на YouTube. Інцидент стався під час обговорення ситуації на Донбасі. Повернувшись з окупованого Росією Донецька, одіозний німецький



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Інцидент стався під час обговорення ситуації на Донбасі

Російський телеведучий Андрій Норкін напав на українського політолога Дмитра Суворова під час ефіру програми «Місце зустрічі» на пропагандистському телеканалі «НТВ».

Відео бійки опубліковано на YouTube.

Інцидент стався під час обговорення ситуації на Донбасі. Повернувшись з окупованого Росією Донецька, одіозний німецький політик Андреас Маурер почав розповідати про «сотні дітей, які загинули в результаті обстрілу».

Суворов в свою чергу звинуватив Маурера у брехні і зажадав надати в якості доказу фото.

У цей момент Норкін підійшов до Суворова і спробував його вдарити.

Після цього в студії розпочалася бійка.

Український політолог пізніше розповів, як саме почалася бійка. За словами Суворова, його били ногами.