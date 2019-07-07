На виборах у Греції партія друга Путіна поки програє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На парламентських виборах у Греції перемагає опозиційна партія Фото: YouTube

Консерватори з «Нової демократії» лідирують на дострокових парламентських виборах в Греції

Консервативна партія «Нова демократія» лідирує за опитуваннями на парламентських виборах у Греції, повідомляє Euronews з посиланням на дані опитувань на виході з виборчих дільниць. Партія набирає більше 40% голосів, в той час, як у правлячого об'єднання СІРІЗА - менше 30%.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, який є лідером правлячого об’єднання, закликав всіх жителів країни, які до сих пір не проголосували, йти на виборчі дільниці, незважаючи на спеку - сьогодні повітря в Афінах прогрілося до 34-х, в Салоніках - до 32-х, і багато хто віддав перевагу вирушити за місто.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що в країні зранку відкрилося 21 778 виборчих дільниць. Завершиться голосування о 19:00.

Обиратимуть депутатів 9 903 864 зареєстрованих виборці, з яких 519 227 - віком від 17 до 21 року. Громадяни Греції, які мешкають за кордоном, не можуть голосувати на загальних виборах з країни, в якій перебувають.

Дострокові вибори оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як його партія СІРІЗА зазнала поразки на європейських і місцевих виборах, що відбулися минулого місяця.

Як відомо, Алексіса Ципраса називають прихильником і другом президента РФ Володимира Путіна. Він неодноразово висловлювався позитивно про співпрацю з Росією, а сам Путін у відповідь заявляв про «особливі стосунки духовного споріднення» між Росією і Грецією.