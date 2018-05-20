На заході Афганістану закрили сотні шкіл

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Після нападу талібів на місто Фарах, фото 16 травня 2018 року

В Афганістані через бойові дії нині закриті близько 1 тисячі навчальних закладі

Уряд Афганістану закрив сотні навчальних закладів у провінції Фарах на заході країни, де цього тижня почався широкий наступ бойовиків ісламістського руху «Талібан».

Загалом у провінції припинили роботу 411 шкіл і центрів підвищення кваліфікації вчителів, і того 379 початкових шкіл, повідомив заступник голови управління освіти у провінції Мохаммад Садік Халімі.

Ці заклади планують відкрити наприкінці священного місяця рамадана, що настане цього року в Афганістані 12 червня.

Про це закриття Міністерство освіти Афганістану оголосило кілька днів тому, посилаючись на потреби безпеки учнів і працівників шкіл.

Загалом, за даними міністерства, по всій країні через бойові дії нині закриті близько 1 тисячі навчальних закладів.

Сотні бойовиків-талібів штурмували місто Фарах, центр однойменної провінції, 15 травня. Їм вдалося на якийсь час захопити значну частину міста, перш ніж їх вибили бійці афганських силових структур за підтримки авіації західних союзників-членів НАТО. На околицях міста сутички тривають далі, також бої точаться в інших місцях провінції.

Раніше таліби оголосили про початок нового наступу в Афганістані, головними цілями якого стануть військові США, їх союзники і агенти американської розвідки, що знаходяться в країні.

У 2017 році терористичне угрупування «Ісламська держава» регулярно нападало на шиїтські установи в Афганістані. У жовтні жертвами атак смертників на мечеті стали понад 70 осіб, а вибух в шиїтському культурному центрі в Кабулі в грудні забрав життя 40 людей.

Джерело: Радіо Свобода