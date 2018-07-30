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    На Заході України очікується підйом води у річках

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    На Заході України очікується підйом води у річках

    В ДСНС зазначили, що мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь

    У понеділок, 30 липня, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями. Протягом 30 липня, внаслiдок сильних та дуже сильних дощiв, на річках басейнів Прута та Сiрету очiкуються підйоми рiвнiв води на 0,3-1,2 м, над рiвнями, які були на 8 годину 29 липня», - йдеться у повідомленні.

    В ДСНС зазначили, що мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах - загроза утворення локальних селевих потоків.

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    Львівщина ДСНС Івано-Франківщина Україна річка
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