На Заході України очікується підйом води у річках



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В ДСНС зазначили, що мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь

У понеділок, 30 липня, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.

Про це повідомляє ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 30 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями. Протягом 30 липня, внаслiдок сильних та дуже сильних дощiв, на річках басейнів Прута та Сiрету очiкуються підйоми рiвнiв води на 0,3-1,2 м, над рiвнями, які були на 8 годину 29 липня», - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах - загроза утворення локальних селевих потоків.

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