На Заході України рівень річок підніметься майже на один метр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Рівень річки Сян, яка протікає в Україні і Польщі, може підвищитися

Синоптики попереджають про підняття рівня води

На заході України у річках басейнів Сяну, Дністра 22-24 вересня очікується підйом рівнів води. Підвищення рівня води у річках може загрожувати сходженням селевих потоків. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.