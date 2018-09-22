На Заході України рівень річок підніметься майже на один метр
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Фото з відкритих джерел
Рівень річки Сян, яка протікає в Україні і Польщі, може підвищитися
Синоптики попереджають про підняття рівня води
На заході України у річках басейнів Сяну, Дністра 22-24 вересня очікується підйом рівнів води. Підвищення рівня води у річках може загрожувати сходженням селевих потоків. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Як повідомляв «Главком», подібна ситуація спостерігалася у середині червня цього року, коли піднявся рівень таких річок: Сяну, Дністра, Пруту, Сірету, Західного Бугу.
«У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах - утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки», ідеться в повідомленні ДСНС.