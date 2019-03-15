На Закарпатті джип протаранив авто прикордонників, які затримували порушників



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Транспортні засоби були пошкоджені внаслідок аварії Фото: Держприкордонслужба

Затримати порушників прикордонникам вдалося лише після попереджувального пострілу вгору

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали неподалік кордону чотирьох порушників, які чинили злісну непокору вимогам правоохоронців.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

«Прикордонникам відділу «Ділове» надійшла інформація від місцевих жителів про можливу протиправну діяльність біля українсько-румунського кордону. Щоб перевірити повідомлення, прикордонники одразу виїхали до вказаного місця. Поблизу кордону група реагування правоохоронців зупинила для перевірки чотирьох невідомих, які були без документів та усіляко намагалися чинити опір», - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що затримати порушників прикордонникам вдалося лише після попереджувального пострілу вгору.

«Під час доставки затриманих до прикордонного підрозділу водій цивільного позашляховика, виконуючи небезпечні маневри, намагався завадити правоохоронцям», - додали в Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що в результаті відбулось зіткнення службового «УАЗа» з джипом, водій якого раніше вже затримувався прикордонниками.

До місця дорожньо-транспортної пригоди прибули співробітники Національної поліції. Транспортні засоби були пошкоджені внаслідок аварії.

Прикордонники доставили затриманих до підрозділу. Зловмисники були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму та злісну непокору законній вимозі військовослужбовців.