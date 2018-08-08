  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника

    • Розсилка
    На Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника

    Двох нападників затримали, особу третього наразі встановлюють

    У Закарпатській області підозрюваний у контрабанді під час затримання вистрілив у працівника Держприкордонної служби.

    Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

    Зазначається, що прикордонники зафіксували політ квадрокоптера з території Румунії в Україну поблизу населеного пункту Великий Бичків. Дрон, ймовірно, перевозив тютюнові вироби.

    Прикордонники відстежували переміщення дрона і зафіксували його посадку на території помешкання.

    «У цей час, до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї», — йдеться у повідомленні.

    На місце викликали наряд поліції. У результаті двох нападників затримали, особа третього наразі встановлюється.

    Вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника.

    Інформація про дії зловмисників внесена до ЄРДР.

     

    Читайте також
    прикордонники контрабанда Закарпаття обстріл тютюнові вироби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ