На Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника
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Розсилка
Двох нападників затримали, особу третього наразі встановлюють
У Закарпатській області підозрюваний у контрабанді під час затримання вистрілив у працівника Держприкордонної служби.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Зазначається, що прикордонники зафіксували політ квадрокоптера з території Румунії в Україну поблизу населеного пункту Великий Бичків. Дрон, ймовірно, перевозив тютюнові вироби.
Прикордонники відстежували переміщення дрона і зафіксували його посадку на території помешкання.
«У цей час, до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї», — йдеться у повідомленні.
На місце викликали наряд поліції. У результаті двох нападників затримали, особа третього наразі встановлюється.
Вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника.
Інформація про дії зловмисників внесена до ЄРДР.