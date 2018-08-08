На Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника



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Двох нападників затримали, особу третього наразі встановлюють

У Закарпатській області підозрюваний у контрабанді під час затримання вистрілив у працівника Держприкордонної служби.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники зафіксували політ квадрокоптера з території Румунії в Україну поблизу населеного пункту Великий Бичків. Дрон, ймовірно, перевозив тютюнові вироби.

Прикордонники відстежували переміщення дрона і зафіксували його посадку на території помешкання.

«У цей час, до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї», — йдеться у повідомленні.

На місце викликали наряд поліції. У результаті двох нападників затримали, особа третього наразі встановлюється.

Вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника.

Інформація про дії зловмисників внесена до ЄРДР.