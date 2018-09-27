На Закарпатті місцеві жителі перекрили дорогу Ужгород-Львів



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Фото: Карпатський об’єктив

Протестуючі вимагають поремонтувати дорогу в напрямку села Люта

На Закарпатті 27 вересня мешканці сіл Люта і Вишка перекрили дорогу Ужгород-Львів у с. Кострино.

Про це повідомляє видання Карпатський об’єктив.

Протестуючі вимагають ремонт дороги в напрямку с. Люта. За словами мітингувальників, дорога мала бути зроблена ще в 2007 році, але досі роботи не виконувалися.

Станом на 10 годину на акцію протесту зібралося більше сотні людей. Мітингувальники очікують на очільника області Геннадія Москаля.

На дорозі виникли затори. На місці перебувають патрульні, які слідкують за ситуацією.

Голова Великоберезнянської РДА Василь Симочко, який прийшов на акцію, пообіцяв, що дорогу почнуть робити вже наступного місяця.

Нагадаємо, раніше жителі Миколаївщини блокували рух кількома дорогами області - вимагали, аби їх відремонтували.