На Закарпатті міськрада виставила журналістці рахунок за надану інформацію

При наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується

Виноградівська міська рада, що на Закарпатті, виставила рахунки на 259.25 грн та 86.26 грн. за відповідь на інформаційні запити журналістки Інтернет-видання «Голос Карпат» Олени Мудри. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами представниці ЗМІ, в запитах від 30 листопада та 15 грудня просила надати інформацію щодо виділення бюджетних коштів на діяльність громадських організацій, а також щодо розпорядження муніципальними земельними ділянками в місті Виноградів. У відповідь із міської ради прислали два рахунки на відшкодування витрат за друк документів.

«Відповідь, за яку просять гроші, була не повною, як фізично, так і по суті. У першому випадку не надіслали звіти ГО щодо використання бюджетних коштів, у другому – проігнорували питання власності землі біля оптового ринку по вулиці Комунальна», – розповіла Мудра.

Журналістка зазначила, що за виставлені рахунки не платитиме ні вона, ні редакція, оскільки запитувана інформація є суспільно значущою, а така, згідно із законодавством, має надаватися безкоштовно.

Рахунок від Виноградівської міської ради. Фото: Олена Мудра.

Рахунок від Виноградівської міської ради. Фото: Олена Мудра.