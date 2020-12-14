Журналісти та блогери звернулися до влади через скандальний законопроєкт про медіа

ЗМІ вважають, що законопроєкт «Про медіа» потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України

Напередодні новорічних свят Верховна Рада планує ухвали законопроєкт про медіа. Передбачається, що документ буде регулювати діяльність преси, телебачення, онлайн-медіа, стримінгових сервісів і платформ загального доступу до інформації. Але запропоновані авторами проєкту методи регулювання зазнали нищівної критики з боку медіаспільноти.

Влітку парламент відправив законопроєкт на повторне перше читання. Однак після доопрацювання документ майже не зазнав змін.

У зв'язку з цим відомі журналісти і блогери звернулись до керівництва держави і парламенту з вимогою не підтримувати скандальну ініціативу, яка загрожує свободі слова в Україні. Далі «Главком» публікує текст самого звернення:

«Президенту України Володимирові Зеленському

Голові Верховної Ради України Дмитрові Разумкову

Голові депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давидові Арахамії

Співголовам депутатської фракції політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрію Бойко, Вадимові Рабіновичу

Співголовам депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Артурові Герасимову, Ірині Геращенко

Голові депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко

Голові депутатської фракції політичної партії «Голос» Сергієві Рахманіну

Співголовам депутатської групи «Партія «За майбутнє» Володимирові Бондару, Тарасові Батенко

Голові депутатської групи «Довіра» Олегові Кулінічу

Народним депутатам України

Звернення журналістських, медійних та громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах

Законопроєкт «Про медіа» (№ 2693д), який обмежує свободу слова в країні, потрібно зняти з розгляду Верховної Ради України.

У травні цього року Верховна Рада України відправила законопроєкт «Про медіа» на доопрацювання до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, але доопрацьований варіант підтримали лише 7 з 17 народних депутатів — членів Комітету, всі вони представники фракції політичної партії «Слуга народу». Депутати з інших фракцій законопроєкт не підтримали.

Авторами законопроєкту було проігноровано звернення журналістів провідних сайтів і блогерів, які мають підтримку мільйонів громадян, місцевих друкованих видань та загальноукраїнських телекомпаній, журналістських і медійних організацій та профспілок.

У доопрацьованому варіанті не враховано зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи, зокрема:

1) Не враховано рішення Ради Міністрів ОБСЄ 3/2018: «Повноцінно запровадити свої закони, політику та практику щодо свободи ЗМІ з дотримання своїх міжнародних зобов'язань та перегляд і, за необхідності, скасування або зміну їх (законів, політики та практики), щоб вони не обмежували можливості журналістів виконувати свою роботу самостійно та без зайвих зусиль і перешкоджання.»

Натомість законопроєкт № 2693-д «Про медіа» встановлює обмеження прав журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, у посвідченні яких вказано зареєстроване медіа, навіть, якщо посвідчення журналіста видане професійною або творчою спілками журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації усього медіа, а не виключно незаконного контенту, що є непропорційною санкцією.

2) Не враховано зауваження експертів Ради Європи: «лібералізувати регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також надати додаткові гарантії від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа)». Експерти наголошували, що держави Європейського союзу не регулюють контенту онлайн-медіа, у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Консультантка Ради Європи рекомендувала Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. Досі ще немає рішень Євросоюзу і практики застосування тих Директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту.

3) Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму рішенні вказав, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги «не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа», а також, що «держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним.

4)Зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Радистосуються невідповідності законопроєкту статтям 85 та 92 Конституції України. За висновком ГНЕУ, першочергово має бути змінена структура і зміст законопроекту.

Ще раз наголошуємо, що зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо — з боку держави) виконувати свою роботу.

Неприпустимими є спроби обмежити свободу слова також і через законопроєкт «Про Службу безпеки України», який передбачає право СБУ без рішення суду обмежувати доступ громадян до інформаційних ресурсів, анульовувати ліцензії телеканалів, втручатися в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлювати засоби негласного отримання інформації з каналів зв’язку. Це суперечить, як законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України.

Звертаємося до всіх депутатських фракцій і груп, до кожного народного депутата України: зупиніть спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства. Повну політичну відповідальність за обмеження фундаментального права людини на свободу вираження та інформації несе фракція Політичної партії «Слуга народу», депутати якої, на жаль, і є авторами авторитарних законопроєктів у сфері медіа.

Звертаємося до президента України: не підтримуйте ініціативи чиновників обмежити свободу слова і права журналістів. Тільки вільні люди можуть будувати вільну країну!»

Звернення підписали:

головний редактор видання «Гордон» Олеся Бацман,

головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов,

телеведуча Наталя Влащенко,

телеведучий, засновник видання «Гордон» Дмитро Гордон,

продюсер ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Павло Єлізаров,

директор інформагентства «Українські новини» Денис Іванеско,

глава правління «Національної асоціації українських медіа» Тетяна Котюжинська,

шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна,

журналіст Сергій Лямець,

блогер, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко,

шеф-редактор видання «Обозреватель» Орест Сохар,

глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко,

головний редактор газети та інтернет-видання «Факти» Олександр Швець,

голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій Штурхецький,

телеведучий Савік Шустер.

Нагадаємо, журналістські, медійні та громадські організації, засоби масової інформації, блогери, дописувачі у соціальних мережах ще влітку звернулися до влади з приводу законопроекту №2693 «Про медіа», запропонованого низкою народних депутатів. У зверненні йдеться про те, що згаданий законопроект порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.