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    На Закарпатті поліцейські схопили росіянина, який фотографував стратегічні об’єкти

    Поліцейські та СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району - На Закарпатті поліцейські схопили росіянина, який фотографував стратегічні об’єкти
    Поліцейські та СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району

    Поліція закликала українців повідомляти їм про всіх підозрілих осіб та події за номером 102

    На Закарпатті поліцейські затримали 41-річного уродженця Росії, який фотографував територіальні стратегічні об’єкти – мости та вокзали в Берегівському районі. Про це інформє Національна поліція в Facebook.

    «Саме такі розвідувальні фото (мостів і вокзалів – ред.) правоохоронці й виявили в його телефоні», йдеться у повідомленні.

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    Поліцейські та СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району. При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

    Підозрюваного затримали. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

    Поліція закликала українців повідомляти їм про всіх підозрілих осіб та події за номером 102.

    Теги: Росія СБУ Закарпаття війна Україна поліція
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    На Закарпатті поліцейські схопили росіянина, який фотографував стратегічні об’єкти