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    На Закарпатті розквітла Долина нарцисів (фото)

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    <p>Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття</p> - На Закарпатті розквітла Долина нарцисів (фото)

    Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття

    Нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України

    У Долині нарцисів, яка розташована біля міста Хуст Закарпатської області, почали квітнути нарциси.

    Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття. У долині охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого (Narcissus angustifolius).

    Як відомо, нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України.

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    На Закарпатті розквітла Долина нарцисів (фото)
    На Закарпатті розквітла Долина нарцисів (фото)

    У долині на Закарпатті ростуть понад 400 видів рослин. Серед них є рідкісні, а саме Зозульки Фукса (Dactylorhisa fuschii), Зозульки травневі (D. Majalis), Еритроній собачий зуб (Erytrhonium dens-canis), Тирлич вузьколистий (Gentiana pneumonanthe), Півники сибірські (Iris sibirica) та інші.

    Раніше повідомлялося, що у Києві на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася щорічна виставка тюльпанів «Казки світу».

    Джерело: УНН

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