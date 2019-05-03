На Закарпатті розквітла Долина нарцисів (фото)
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Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття
Нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України
У Долині нарцисів, яка розташована біля міста Хуст Закарпатської області, почали квітнути нарциси.
Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття. У долині охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого (Narcissus angustifolius).
Як відомо, нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України.
У долині на Закарпатті ростуть понад 400 видів рослин. Серед них є рідкісні, а саме Зозульки Фукса (Dactylorhisa fuschii), Зозульки травневі (D. Majalis), Еритроній собачий зуб (Erytrhonium dens-canis), Тирлич вузьколистий (Gentiana pneumonanthe), Півники сибірські (Iris sibirica) та інші.
Раніше повідомлялося, що у Києві на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася щорічна виставка тюльпанів «Казки світу».
Джерело: УНН