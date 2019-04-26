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    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)

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    Виставка тюльпанів &laquo;Казки світу&raquo; - Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Виставка тюльпанів «Казки світу»
    Фото: Київзеленбуд

    Киян та гостей столиці запрошують до світу казок

    У четвер, 25 квітня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася щорічна виставка тюльпанів «Казки світу».

    «Феєричне море тюльпанів, захопливі сюжети казок, втілені підприємствами КО «Київзеленбуд», а також запрошеними майстрами ландшафтного дизайну, занурили відвідувачів у вихор яскравих вражень та емоцій під час відкриття квіткової виставки «Казки світу», - інформують «зеленбудівці».

    Цього дня усі відвідувачі змогли безкоштовно насолодитись невимовною палітрою 180 тисяч барвистих тюльпанів та відчути себе героями казкового світу майже, як у дитинстві.

    Вперше на виставці тюльпанів підприємства лісопаркових господарств КО «Київзеленбуд» втілили свою майстерність та фантазію, створивши хатинку на курячих ніжках та інші сюжети казок.

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    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)
    Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)

    Протягом трьох тижнів гості «Співочого поля» зможуть побачити цвітіння понад 11 нових сортових тюльпанів.

    Нагадаємо, відкриття щорічної виставки тюльпанів було перенесено з 19 квітня на 25 квітня. Такі зміни пов’язані з погодними умовами.

    Як уже повідомлялося, цього року виставка тюльпанів має вразити своєю казковістю.

     

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