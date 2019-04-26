Феєричне море тюльпанів: у Києві відкрилася казкова виставка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка тюльпанів «Казки світу» Фото: Київзеленбуд

Киян та гостей столиці запрошують до світу казок

У четвер, 25 квітня, на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» відкрилася щорічна виставка тюльпанів «Казки світу».

«Феєричне море тюльпанів, захопливі сюжети казок, втілені підприємствами КО «Київзеленбуд», а також запрошеними майстрами ландшафтного дизайну, занурили відвідувачів у вихор яскравих вражень та емоцій під час відкриття квіткової виставки «Казки світу», - інформують «зеленбудівці».

Цього дня усі відвідувачі змогли безкоштовно насолодитись невимовною палітрою 180 тисяч барвистих тюльпанів та відчути себе героями казкового світу майже, як у дитинстві.

Вперше на виставці тюльпанів підприємства лісопаркових господарств КО «Київзеленбуд» втілили свою майстерність та фантазію, створивши хатинку на курячих ніжках та інші сюжети казок.

Протягом трьох тижнів гості «Співочого поля» зможуть побачити цвітіння понад 11 нових сортових тюльпанів.

Нагадаємо, відкриття щорічної виставки тюльпанів було перенесено з 19 квітня на 25 квітня. Такі зміни пов’язані з погодними умовами.

Як уже повідомлялося, цього року виставка тюльпанів має вразити своєю казковістю.