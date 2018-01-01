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    На Закарпатті серед міста знайшли величезного пітона (фото)

    Загадкою залишається те, як тварина опинилась на вулиці у січні
    Надзвичайна ситуація сталася вчора, 11 січня, у Хусті, на вулиці Пирогова. Місцеві мешканці, побачивши на вулиці змію, вирішили її через страх та необізнаність вбити. Фото плазуна у одній із хустських спільнот у соцмережі Фейсбук опублікував Юрій Тарканій. «В районі Пірогова убили удава чи пітона (точно не скажу). Історію його появи на
    • Сьогодні, 18:19
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    Загадкою залишається те, як тварина опинилась на вулиці у січні

    Надзвичайна ситуація сталася вчора, 11 січня, у Хусті, на вулиці Пирогова.

    Місцеві мешканці, побачивши на вулиці змію, вирішили її через страх та необізнаність вбити.

    Фото плазуна у одній із хустських спільнот у соцмережі Фейсбук опублікував Юрій Тарканій.

    «В районі Пірогова убили удава чи пітона (точно не скажу). Історію його появи на вул. Пірогова не знаю. Шкода тварь», - зазначив дописувач і додав фото. 

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    На Закарпатті серед міста знайшли величезного пітона (фото)
    На Закарпатті серед міста знайшли величезного пітона (фото)
    На Закарпатті серед міста знайшли величезного пітона (фото)

    У коментарях до допису люди розділились на два табори: хтось вважає вбивство змії правильним, оскільки «по вулиці ходять старі та діти, тож усяке може статись», інші - засуджують тих, хто вбив безпорадного плазуна. 

    Також у коментарях до допису зазначають, на фото - пітон. 

    Яким чином він опинився на вулиці Хуста - невідомо. 

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