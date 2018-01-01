На Закарпатті серед міста знайшли величезного пітона (фото)
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Загадкою залишається те, як тварина опинилась на вулиці у січні
Надзвичайна ситуація сталася вчора, 11 січня, у Хусті, на вулиці Пирогова.
Місцеві мешканці, побачивши на вулиці змію, вирішили її через страх та необізнаність вбити.
Фото плазуна у одній із хустських спільнот у соцмережі Фейсбук опублікував Юрій Тарканій.
«В районі Пірогова убили удава чи пітона (точно не скажу). Історію його появи на вул. Пірогова не знаю. Шкода тварь», - зазначив дописувач і додав фото.
У коментарях до допису люди розділились на два табори: хтось вважає вбивство змії правильним, оскільки «по вулиці ходять старі та діти, тож усяке може статись», інші - засуджують тих, хто вбив безпорадного плазуна.
Також у коментарях до допису зазначають, на фото - пітон.
Яким чином він опинився на вулиці Хуста - невідомо.