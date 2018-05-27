На Закарпатті стався зсув ґрунту: перекрита траса «Мукачево – Рогатин»
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Розсилка
По обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів
У Рахівському районі Закарпатської області зсув ґрунту перекрив трасу «Мукачево – Рогатин».
Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
Маса вологої землі із рештками старих і повалених дерев зійшла з крутого схилу прямо на трасу національного значення «Мукачево – Рогатин». В ОДА зазначили, що цей автошлях після міжнародної траси «Київ – Чоп» є основною «транспортною артерією» Закарпаття.
По обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів.
За словами Москаля, на місце виїхали дорожні служби для розчистки доріг спецтехнікою.
«Даних, що хтось постраждав внаслідок зсуву, немає, ситуація знаходиться під контролем місцевої влади», — йдеться у повідомленні ОДА.