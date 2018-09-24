На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув



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Водій Renault Magnum, 56-річний житель Миколаєва, не впорався з керуванням

У Закарпатській області біля села Солочин вантажівка злетіла з мосту, в результаті чого загинула одна людина. Про це в понеділок, 24 вересня, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зокрема, зазначено, що аварія сталася в понеділок близько 8:45 біля села Солочин Свалявського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Renault Magnum, 56-річний житель Миколаєва, рухаючись у напрямку села Поляна, не впорався з керуванням і з'їхав з мосту в річку Пиня. Від отриманих травм водій помер на місці.

Зараз поліція встановлює всі обставини і причини аварії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».