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    На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув

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    На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув

    Водій Renault Magnum, 56-річний житель Миколаєва, не впорався з керуванням

    У Закарпатській області біля села Солочин вантажівка злетіла з мосту, в результаті чого загинула одна людина. Про це в понеділок, 24 вересня, повідомляє прес-служба обласної поліції. 

    Зокрема, зазначено, що аварія сталася в понеділок близько 8:45 біля села Солочин Свалявського району. 

    Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Renault Magnum, 56-річний житель Миколаєва, рухаючись у напрямку села Поляна, не впорався з керуванням і з'їхав з мосту в річку Пиня. Від отриманих травм водій помер на місці. 

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    На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув
    На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув
    На Закарпатті вантажівка зірвалась з мосту, водій загинув

    Зараз поліція встановлює всі обставини і причини аварії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».

     

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