На Закарпатті викрили посадовців на вимаганні $1500 хабара



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Хабар зловмисники вимагали хабар за виготовлення проектів тимчасових споруд та погодження схеми їх розміщення

Правоохоронці Закарпаття викрили завідувача одного з секторів Рахівської РДА та директора місцевого комунального підприємства, які вимагали 1500 доларів США неправомірної вигоди.

Хабар зловмисники вимагали хабар за виготовлення проектів тимчасових споруд та погодження схеми їх розміщення, а також за виготовлення і погодження паспортів прив’язки вказаних споруд.

Затримання обох фігурантів проведено в службовому кабінеті начальника сектору Рахівської РДА, де у одного з посадовців вилучено 900 доларів США. Ще 400 доларів США правоохоронцями вилучено з обмінного пункту, де інший затриманий, вже до цього, обміняв отриманих хабар.

Також, у рамках даного кримінального провадження, у квітні 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання першого траншу – 200 доларів США посадовцем Рахівської РДА за позитивне вирішення вищезазначених питань.

Фігурантів затримано в порядку ст.208 КПК України. До обрання їм судом міри запобіжного заходу вони будуть утримуватись під вартою.

Триває проведення першочергових слідчих дій з документування протиправної діяльності викритих на хабарі посадовців, за результатами чого, обом буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, – інформують в прокуратурі Закарпаття.