На Закарпатті вночі горіли виноградники і ліс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Берегівському районі, біля села Бене, почав горіти ліс Фото: Мукачево.net

Основна версія щодо причин пожежі - спалювання сухої трави сільськими жителями

У ніч з 27 на 28 серпня на Закарпатті загорілися виноградники, в результаті пожежі вогонь підійшов до лісу. Про це свідчать фото, розміщені у Facebook.

Користувач Facebook Василина Русин повідомила, що біля села Бене Берегівського району горить ліс, і опублікувала знімки.

Однак прес-секретар Закарпатського облуправління лісового господарства Юлія Давидова заявила, що горить не ліс, а чагарники і виноградники.

«... на Берегівщині, біля села Бене сталося загоряння сухої трави, чагарників, старих виноградників на землях запасу. Ці ділянки не належать до лісового фонду», - написала Давидова.

За її словами, районне відділення ДСНС спільно з працівниками державної лісової охорони ДП Берегівське ЛГ загасили полум'я. Однак продовжувала горіти нижня частина гори. До лісу залишалася відстань до 0,5 км.

При цьому інформацію про пожежу в лісі Mukachevo.net підтвердили в ДСНС України в Закарпатській області.

Основна версія пожежі - спалювання сухої трави сільськими жителями, в результаті чого полум'я перейшло на дерева.