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    На Закарпатті вночі горіли виноградники і ліс

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    <span>У Берегівському районі, біля села Бене, почав горіти ліс</span> - На Закарпатті вночі горіли виноградники і ліс
    У Берегівському районі, біля села Бене, почав горіти ліс
    Фото: Мукачево.net

    Основна версія щодо причин пожежі - спалювання сухої трави сільськими жителями

    У ніч з 27 на 28 серпня на Закарпатті загорілися виноградники, в результаті пожежі вогонь підійшов до лісу. Про це свідчать фото, розміщені у Facebook.

    Користувач Facebook Василина Русин повідомила, що біля села Бене Берегівського району горить ліс, і опублікувала знімки.

    Однак прес-секретар Закарпатського облуправління лісового господарства Юлія Давидова заявила, що горить не ліс, а чагарники і виноградники.

    «... на Берегівщині, біля села Бене сталося загоряння сухої трави, чагарників, старих виноградників на землях запасу. Ці ділянки не належать до лісового фонду», - написала Давидова.

    За її словами, районне відділення ДСНС спільно з працівниками державної лісової охорони ДП Берегівське ЛГ загасили полум'я. Однак продовжувала горіти нижня частина гори. До лісу залишалася відстань до 0,5 км.

    При цьому інформацію про пожежу в лісі Mukachevo.net підтвердили в ДСНС України в Закарпатській області.

    Основна версія пожежі - спалювання сухої трави сільськими жителями, в результаті чого полум'я перейшло на дерева.

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