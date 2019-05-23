На Закарпатті вода в річці піднялася на рекордні три метри і накоїла лиха



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У місцевих жителів залиті водою городи, двори, оселі та підвали

Внаслідок паводку підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків у селі Тур’я Поляна

У селі Тур’я Поляна на Перечинщині на Закарпатті внаслідок паводку підтоплено 62 господарства та 45 житлових будинків і зафіксовано історичний максимум води у притоці річки Уж - Турії.

Як повідомляє Укрінформ, у місцевих жителів залиті водою городи, двори, оселі та підвали. Річка Турія, яка піднялася за добу до понад трьох метрів, знесла у селі три мости. Це село залишаться критичною точкою під час травневого паводку на Закарпатті.

Місцеві жителі кажуть, що вода в річці прибула пізно увечері аномально швидко - буквально за півгодини. За припущеннями селян, це могло статися внаслідок спуску води в дамбі на міні-ГЕС, що розташована вище за течією річки.

У Тур’ї Поляні в ніч на четвер було зафіксовано перевищення історичного максимуму підйому води – 349,8 см відносно нуля посту, повідомили в Закарпатській ОДА.

За інформацією закарпатських рятувальників, зараз на Перечинщині критичною залишається ситуація у селах Тур’я Поляна, Тур’я Пасіка та Порошково. Там працюють рятувальники із технікою, мотопомпами.

На даний момент потреби в евакуації населення немає. Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб.

Як відомо, 22 травня на Закарпатті розпочався паводок, спричинений сильними зливами. За два дні в області випала місячна норма опадів. Критична ситуація зафіксована в Іршавському районі - вздовж течії річки Боржава, а також - по течії Ужа та його притоку у Перечинському та Ужгородському районах.

Раніше повідомлялося, що західні області України підтопило через сильні зливи.