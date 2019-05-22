Західні області України підтопило через сильні зливи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишаються підтопленими 575 домогосподарств Фото: прес-служба ДСНС України

На території Закарпатської області 22 травня продовжується помірний дощ, в інших областях зливи вщухли

Станом на 16:30 середи, 22 травня, внаслідок інтенсивних опадів на території західних областей України залишаються підтопленими 575 домогосподарств.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Івано-Франківській області підтоплено 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ. У м. Тисмениця та с. Підпечари Тисменецького району виставлено рятувальні пости для перевезення мешканців через місця переливу води.

«Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 14 од. тех., 12 мотопомп та 54 чоловік о/с. З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 66 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 60 осіб з них 12 дітей та 10 автомобілів, відкачано понад 500 м куб. води, було залучено 204 чол. о/с та 74 од. тех.», - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що о 16:16 для моніторингу ситуації на території області вилетів вертоліт Н225 Super Puma з мобільною оперативною групою ДСНС на борту.

Рівень води поступово спадає. Опадів не спостерігається.

У Львівській області, за інформацією ДСНС, підтоплено 5 домогосподарств у 4 населених пунктах Жовківського району. Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 1 од. тех. та 4 чол. о/с.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 14 виїздів для надання допомоги населенню, відкачано 861 м куб. води, залучалось 12 од. техніки, 13 мотопомп та 51 чол. о/с.

На території області опадів не спостерігається.

На Хмельниччині підтоплено два домогосподарства в Хмельницькому та Дунаївецькому районах. Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено 2 од. тех. та 6 чол. о/с.ь

З початку робіт підрозділами ДСНС відкачано 5 тис. 440 м куб. води, залучалось 74 од. тех., 65 мотопомп та 265 чол. о/с.

На території області опадів не спостерігається.

У Рівненській області підтоплено сім домогосподарств у Рокитнівському та Березівському районах. Від ДСНС для відкачування води та надання допомоги населенню залучено

8 од. тех., 7 мотопомп та 15 чол. о/с.

З початку робіт підрозділами ДСНС відкачено 180 м. куб. води, залучалось 14 од. тех. та 52 чол. о/с.

На території області опадів не спостерігається.

У Закарпатській області підтоплено чотири домогосподарства, 305 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено мостовий перехід, зруйновано 230 метрів берегоукріплень в Іршавському та Хустському районах.

На території області 22 травня спостерігається помірний дощ.

Раніше повідомлялося, що в Україні внаслідок значних та сильних дощів 21-23 травня очікуються підйоми рівнів води на річках.