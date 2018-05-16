На Закарпаття йдуть зливи з градом

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На річках будуть відбуватися підвищення рівня води на 0,5-1,5 м

У Закарпатській області у середу, 16 травня, очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Закарпатській області.

За прогнозами синоптиків, очікується посилення південного вітру 15-20 м/с, в окремих населених пунктах - шквалисте посилення до 25 м/с.

Також зазначається, що 16-17 травня на річках Закарпатської області будуть відбуватись підвищення рівня води на 0,5-1,5 м.

«В місцях проходження сильних злив буде формуватись значний місцевий стік. На малих водотоках можливі швидкоплинні підняття рівнів води на 0,5-1,5 м. Можливе утворення невеликих селей», - заявили у ДСНС.

Нагадаємо, 16 травня у Києві опадів не очікується. Температура повітря вдень +23 +25 градусів тепла.