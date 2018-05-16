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    На Закарпаття йдуть зливи з градом

    • Розсилка

    На річках будуть відбуватися підвищення рівня води на 0,5-1,5 м

    У Закарпатській області у середу, 16 травня, очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

    Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Закарпатській області.

    За прогнозами синоптиків, очікується посилення південного вітру 15-20 м/с, в окремих населених пунктах - шквалисте посилення до 25 м/с.

    Також зазначається, що 16-17 травня на річках Закарпатської області будуть відбуватись підвищення рівня води на 0,5-1,5 м.

    «В місцях проходження сильних злив буде формуватись значний місцевий стік. На малих водотоках можливі швидкоплинні підняття рівнів води на 0,5-1,5 м. Можливе утворення невеликих селей», - заявили у ДСНС.

    Нагадаємо, 16 травня у Києві опадів не очікується. Температура повітря вдень +23 +25 градусів тепла.

    прогноз погоди ДСНС Закарпаття атмосферне явище
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