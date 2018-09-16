На Запоріжжі бойовика «ДНР» заочно засудили до 10 років в'язниці



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Чоловік займав «посаду командира взводу» і організував спостережні пункти бойовиків

Бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР» засудили до 10 років позбавлення волі заочно.

Про це повідомив прес-центр СБУ 16 вересня.

У Службі безпеки зазначили, що відповідне рішення ухвалив Токмацький районний суд Запорізької області.

«Співробітники контррозвідки встановили, що у вересні 2014 року мешканець Амвросіївського району Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандформування він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції поблизу села Біла Кам’янка Старобільського району Донецької області», – заявили в СБУ.

Згідно з повідомленням, згодом чоловік, який займав «посаду командира взводу», організував спостережні пункти бойовиків, а також здійснював підготовку інших учасників угруповання.

У СБУ заявили, що чоловіка визнали винним у злочині, передбаченим частиною 1 статтею 258-1 Кримінального кодексу України (втягнення у вчинення терористичного акту). Його оголосили в розшук.