На Запоріжжі СБУ викрила розповсюджувачів антиукраїнських агіток

Двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою газету

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Мелітополя, причетних до розповсюдження антиукраїнських друкованих матеріалів у Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою



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Комуністична партія заборонена в Україні

Двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою газету

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Мелітополя, причетних до розповсюдження антиукраїнських друкованих матеріалів у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою «газетку».

«Видання» виправдовувало дії терористів на сході України, створювало позитивний образ держави-агресора та розпалювало національну ворожнечу. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки», - йдеться в повідомлення.

Вилучені матеріали направлено для проведення відповідних експертиз.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО.