На Запоріжжі СБУ викрила розповсюджувачів антиукраїнських агіток
- Сьогодні, 05:35
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Двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою газету
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність двох мешканців Мелітополя, причетних до розповсюдження антиукраїнських друкованих матеріалів у Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє активістів міського осередку комуністичної партії поширювали на території регіону свою «газетку».
«Видання» виправдовувало дії терористів на сході України, створювало позитивний образ держави-агресора та розпалювало національну ворожнечу. Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та носії інформації, на яких містилися готові до друку макети чергових випусків агітки», - йдеться в повідомлення.
Вилучені матеріали направлено для проведення відповідних експертиз.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО.