СБУ оприлюднила майже 400 свідчень збройної агресії РФ проти України

Багато важливих свідчень були задокументовані правоохоронцями від українських військових, які потрапили у полон

Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Нові отримані докази СБУ оприлюднила на сторінках чергового інформаційного бюлетеню, присвяченого цій актуальній темі. Це вже п`яте



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Інформаційний бюлетень СБУ

Багато важливих свідчень були задокументовані правоохоронцями від українських військових, які потрапили у полон

Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Нові отримані докази СБУ оприлюднила на сторінках чергового інформаційного бюлетеню, присвяченого цій актуальній темі. Це вже п`яте видання, що підготовлено за результатами опитування співробітниками спецслужби ще сорока трьох українських громадян, які знаходилися у заручниках російських терористичних угруповань.

«Окрім численних доказів присутності військ РФ на території України та фактів катувань громадян бойовиками, у бюлетені перелічені результати судових рішень щодо злочинних дій терористів. Варто зауважити на тому, що багато важливих свідчень були задокументовані правоохоронцями від українських військових, які потрапили у полон через пекло під Іловайськом, факт якого так вперто замовчують кремлівські пропагандисти», – повідомляє прес-центр СБУ.

Бюлетень розкриває свою тематику трьома мовами – українською, англійською та російською. «СБ України готова надавати всебічну допомогу у дослідженні цих злочинів представникам міжнародних установ, зокрема правозахисним організаціям, передавши їм зібрані матеріали», ‒ зауважив голова СБУ Василь Грицак.