На Запоріжжі високопосадовці «погоріли» на вимаганні хабарів

Чиновники вимагали хабар за вирішення питання про виділення земельних ділянок на території району

У Запорізькій області правоохоронці припинили протиправну діяльність керівництва Новомиколаївської райдержадміністрації та Новомиколаївської районної ради, які організували схему з вимагання хабарів. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. «Сьогодні слідчими прокуратури області у своїх



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Чиновники вимагали хабар за вирішення питання про виділення земельних ділянок на території району

У Запорізькій області правоохоронці припинили протиправну діяльність керівництва Новомиколаївської райдержадміністрації та Новомиколаївської районної ради, які організували схему з вимагання хабарів.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні слідчими прокуратури області у своїх робочих кабінетах затримано в порядку ст. 208 КПК України голову Новомиколаївської РДА Запорізької області та голову Новомиколаївської райради області, які вимагали від фізичної особи-підприємця та отримали неправомірну вигоду у розмірі 27 тис. грн за вирішення питання про виділення земельних ділянок на території району, загальною площею 20 га, під ведення сільськогосподарського товарного виробництва, з подальшим укладанням угоди про її користування терміном на 15 років», – написала Сарган.

Вона додала, що під час особистого обшуку голови Новомиколаївської райради виявлено та вилучено частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тис. грн.

На даний час проводяться обшуки та інші першочергові слідчі дії.

Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.