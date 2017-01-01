На заправках Коломойського бензин подорожчав на 50 коп.

Дизельне паливо і бензин почали дорожчати з 8 вересня

З 27 по 28 листопада найбільша консолідована мережа АЗС групи «Приват» підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, в мережі «Авіас» бензин марки А-92 подорожчав до 26,45 грн/л, А-95 - до



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АЗС групи «Приват»

Дизельне паливо і бензин почали дорожчати з 8 вересня

З 27 по 28 листопада найбільша консолідована мережа АЗС групи «Приват» підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, в мережі «Авіас» бензин марки А-92 подорожчав до 26,45 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л, А-95+ - до 27,45 грн/л, а дизпаливо - до 25,00 грн/л.

На станціях «Укрнафти» ціни на бензин А-92 виросли до 26,50 грн/л, А-95 - до 27 грн/л, А-95+ - до 27,50 грн/л, дизпаливо - до 25 грн/л. На 50 коп./л подорожчали всі види палива в мережах AMIC і Mango.

Крім того, на 1 грн - 60 коп./л ціни на дизпаливо і бензини подорожчали в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, «Катрал», UPG, «Автотранс», «Автотехсервіс», «Укргазвидобування», «Надія» та «Олас».

У «Консалтинговій групі А-95» відзначили, що середня вартість бензинів марок А-92 і А-95, станом на вівторок, виросла на 26 коп./л, до 27,20 грн/л і 27,94 грн/л, відповідно. Ціна бензину А-95+ зросла на 24 коп./л - до 29,05 грн/л, а дизпаливо подорожчало до 25,72 грн/л (+26 коп./л).

Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 8 вересня. Тоді ціни зросли в середньому на 10 коп./л. Всього з 7 вересня по 28 листопада середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,33 грн/л, А-95 - на 3,31 грн/л, А-95+ - на 3,29 грн/л, а ДП додало 3,74 грн/л.

На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 3-3,5 грн/л.

На динаміку цін вплинуло підвищення європейських паливних котирувань з одночасним ослабленням гривні до євро і долара. Зокрема, європейські котирування дизельного палива минулого тижня виросли на $9/т, бензину - на $11/т. З 20 по 24 листопада на міжбанківському ринку долар подорожчав відносно національної валюти - з 26,46 грн/$ до 26,93 грн/$.

Як відомо, група «Приват» підконтрольна олігарху Ігорю Коломойському.