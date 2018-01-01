На засіданні РНБО затвердили державне оборонне замовлення

Фінансування держоборонзамовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні затвердила Державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки. Зокрема, фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн. Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляється



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Петро Порошенко і Олександр Турчинов

Фінансування держоборонзамовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні затвердила Державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.

Зокрема, фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 млрд грн. Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляється на сайті АП.

«У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до 21 з гаком мільярда грн. Відстань між 2017 і 2018 роком збільшено на 37%», - заявив Порошенко.

Держоборонзамовлення також передбачає зростання витрат на засоби радіоелектронної боротьби – в три рази, збільшення протитанкового озброєння в чотири рази, і зростання забезпечення антиснайперскими комплексами – у десять разів.

«У мене була можливість безпосередньо поспілкуватися з командувачами АТО, з командирами бригад, і можу сказати про ті пріоритети, які українські воїни, українські герої поставили переді мною, як перед президентом і верховним головнокомандуючим - це повинні бути нові протитанкові комплекси, причому як українського виробництва "Стугна", інші, так і іноземного виробництва. Сьогодні можу сказати, що протитанкове озброєння, його кількість збільшується у 4 рази. І все це повинно бути безпосередньо в АТО, - підкреслив він.

Також, за словами глави держави, що держоборонзамовлення втричі збільшені витрати на закупівлю сучасних засобів радіоелектронної боротьби як українського, так і іноземного виробництва.

«Друга позиція, яка пріоритетно була поставлена воїнами, - це засоби радіоелектронної боротьби. У нас повинна бути можливість захистити українські позиції від ворожих безпілотних літальних апаратів та забезпечити радіоелектронну підтримку діяльності наших військ», - підкреслив він.

«Дуже ефективно напрацьована технологія використання безпілотних літальних апаратів, координація з нашими системами артилерії і розвідки. І кількість БПЛА у нас збільшено в 4,5 разів», - додав Порошенко.