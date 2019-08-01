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    На заводі Exxon Mobil у Техасі сталася пожежа: 37 постраждалих

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    На заводі Exxon Mobil у Техасі сталася пожежа: 37 постраждалих

    Пожежа, ймовірно, сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів

    На заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб.

    Про це повідомляє агентство АР.

    Наголошується, що постраждалі отримали незначні пошкодження, які не несуть загрози життю.

    Директор заводу заявив, що пожежа сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів на заводі.

    Підприємство знаходиться в населеному пункті Бэйтаун приблизно в 40 км на схід від Х'юстона. Зараз у небо над ним піднімається густий чорний дим. Чиновники заявили, що втратили товар на пожежі.

    Мешканцям навколо заводу сказали закрити вікна та двері, вимкнути кондиціонер та залишитися у своїх будинках чи офісах.

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