На заводі Exxon Mobil у Техасі сталася пожежа: 37 постраждалих



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Пожежа, ймовірно, сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів

На заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб.

Про це повідомляє агентство АР.

Наголошується, що постраждалі отримали незначні пошкодження, які не несуть загрози життю.

Директор заводу заявив, що пожежа сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів на заводі.

Підприємство знаходиться в населеному пункті Бэйтаун приблизно в 40 км на схід від Х'юстона. Зараз у небо над ним піднімається густий чорний дим. Чиновники заявили, що втратили товар на пожежі.

Мешканцям навколо заводу сказали закрити вікна та двері, вимкнути кондиціонер та залишитися у своїх будинках чи офісах.