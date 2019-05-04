На заздрість Коломойському: «Приватбанк» звітує про рекордні прибутки



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«Приватбанк» звітує про рекордні прибутки

За підсумками 2018 року «Приватбанк» виявився одним з найкращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами

За минулий рік «Приватбанк» збільшив чистий комісійний дохід, тобто прибуток від надання послуг та проведення банківських транзакцій, у півтора рази – до 15,2 млрд гривень.

Такі дані наведено в підтвердженому аудиторською компанією E&Y річному звіті банку, повідомляє прес-служба фінустанови.

«Збільшення кількості активних клієнтів на 10% та зростання обсягів транзакцій як у відділеннях, так і в онлайн-каналах дозволили досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком», – зазначено в документі.

Згідно зі звітом, зростання чистих комісійних доходів за умов збільшення порівняно з 2017 роком операційних витрат усього на 14,7% забезпечило банку отримання рекордного за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 12,8 млрд гривень.

«Комісії формують значну частину прибутку банку та є важливим фактором стійкості бізнесової моделі: чистий комісійний прибуток банку на 109% покриває адміністративні витрати», – зазначається у звітності.

«При цьому за підсумками 2018 року «Приватбанк» виявився одним з найкращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що становив 45%», - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, колишній власник націоналізованого «Приватбанку» Ігор Коломойський намагається відсудити його у держави та вимагає багатомільярдну компенсацію.