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    На Земана у Празі напала напівоголена активістка Femen

    Президент Чехії заявив, що для нього честь бути атакованим активісткою Femen
    На виборчій дільниці у Празі, де голосує президент Чехії Мілош Земан, на нього кинулася напівоголена активістка Femen. Про це повідомляє видання Ceske Noviny. Жінка ховалася серед журналістів, які очікували на голосування президента. В той момент, коли Земан хотів здійснити своє волевиявлення, жінка підхопилася з місця, зняла сорочку і з
    • Сьогодні, 17:05
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    Президент Чехії заявив, що для нього честь бути атакованим активісткою Femen

    На виборчій дільниці у Празі, де голосує президент Чехії Мілош Земан, на нього кинулася напівоголена активістка Femen.

    Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

    Жінка ховалася серед журналістів, які очікували на голосування президента.

    В той момент, коли Земан хотів здійснити своє волевиявлення, жінка підхопилася з місця, зняла сорочку і з криком кинулася на президента.

    Земан похитнувся і мало не впав, однак його підхопив охоронець. Інші охоронці в цей час повалили активістку на підлогу.

    Після цього охорона попід руки вивела Земана з кімнати, а за кілька хвилин він повернувся.

    Коментуючи інцидент президент Чехії заявив, що для нього честь бути атакованим активісткою Femen, оскільки це ж угруповання атакувало і Папу Римського.

    Як відомо, у Чехії сьогодні розпочався перший тур президентських виборів. За останніми опитуваннями,  лідером гонки є чинний президент Мілош Земан.

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