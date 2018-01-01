На Земана у Празі напала напівоголена активістка Femen
- Сьогодні, 17:05
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Президент Чехії заявив, що для нього честь бути атакованим активісткою Femen
На виборчій дільниці у Празі, де голосує президент Чехії Мілош Земан, на нього кинулася напівоголена активістка Femen.
Про це повідомляє видання Ceske Noviny.
Жінка ховалася серед журналістів, які очікували на голосування президента.
В той момент, коли Земан хотів здійснити своє волевиявлення, жінка підхопилася з місця, зняла сорочку і з криком кинулася на президента.
Земан похитнувся і мало не впав, однак його підхопив охоронець. Інші охоронці в цей час повалили активістку на підлогу.
Після цього охорона попід руки вивела Земана з кімнати, а за кілька хвилин він повернувся.
Коментуючи інцидент президент Чехії заявив, що для нього честь бути атакованим активісткою Femen, оскільки це ж угруповання атакувало і Папу Римського.
Як відомо, у Чехії сьогодні розпочався перший тур президентських виборів. За останніми опитуваннями, лідером гонки є чинний президент Мілош Земан.