На Землі помилувалися найбільшим зорепадом року: з’явилися фото



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Від сьогодні Персеїди спалахуватимуть щоночі аж до 24 серпня, але вже не так активно

У ніч на понеділок, 13 серпня, земляни мали змогу побачити найбільший зорепад року - метеорний дощ Персеїд.

Відповідні фото із різних куточків земної кулі продемонстрував Reuters.

Зазначається, що із 22:00 небо осяяли до 80 спалахів за годину. Їх було добре видно навіть неозброєним оком.

Найкрасивішу частину зоряного дощу астрономи обіцяли ближче до світанку.

Від сьогодні Персеїди спалахуватимуть щоночі аж до 24 серпня, але вже не так активно.

Нагадаємо, раніше німецький астронавт Олександр Гертс, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, показав таймлапс-відео світанків.

МКС здійснює один оберт навколо Землі за 90 хвилин, тому астронавти можуть спостерігати світанок 16 разів на добу.

Джерело: ТСН