Астронавт Міжнародної космічної станції показав таймлапс світанків

Астронавти МСК можуть спостерігати світанок 16 разів на добу

Німецький астронавт Олександр Гертс, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, показав таймлапс-відео світанків.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

МКС здійснює один оберт навколо Землі за 90 хвилин, тому астронавти можуть спостерігати світанок 16 разів на добу.

Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 кілометра над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тисяч кілометрів на годину.

Are you curious about what an orbital sunrise FEELS like? These #timelapse images are real. And they were taken by a human being.

Wie FUEHLT sich ein Sonnenaufgang in der Erdumlaufbahn an? Diese Zeitrafferaufnahmen sind echt. Und sie sind von einem Menschen gemacht worden. pic.twitter.com/WcJw7ogVtT