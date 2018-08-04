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    Астронавт Міжнародної космічної станції показав таймлапс світанків

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    Астронавт Міжнародної космічної станції показав таймлапс світанків
    Фото: Twitter Alexander Gerst

    Астронавти МСК можуть спостерігати світанок 16 разів на добу

    Німецький астронавт Олександр Гертс, який знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, показав таймлапс-відео світанків.

    Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    МКС здійснює один оберт навколо Землі за 90 хвилин, тому астронавти можуть спостерігати світанок 16 разів на добу.

    Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 кілометра над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тисяч кілометрів на годину.

    Раніше американський астронавт NASA Ренді Бреснік, який знаходився в якості бортінженера на борту Міжнародної космічної станції, показав в мережі фото нічного Києва.

    Нагадаємо, космічне агентство NASA оголосило імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing, які відбудуться в листопаді та наприкінці 2018 року.

    Джерело: Дзеркало тижня

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