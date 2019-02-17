На Житомирщині чоловік вчинив наругу над українським прапором
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Розсилка
Чоловіку загрожує штаф або піврічний арешт
У Коростені Житомирської області невідомий чоловік осквернив державний прапор України і виклав відео злочину в мережу.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Так, повідомляється, що один з користувачів соціальної мережі виклав на своїй сторінці відео з записом пошкодження державного прапора, проти нього поліцейські негайно відкрили кримінальне провадження за ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Представник прес-служби ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко розповіла Житомир.info, що це відео було викладено в Instagram, проте зараз воно вже недоступне.
Мова йде про запис під назвою «Передвиборна агітація», на якому невідомий під нецензурні вигуки б'є об землю і ламає державний прапор.
Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника.