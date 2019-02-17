На Житомирщині чоловік вчинив наругу над українським прапором



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У Коростені Житомирської області невідомий чоловік осквернив державний прапор України і виклав відео злочину в мережу.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що один з користувачів соціальної мережі виклав на своїй сторінці відео з записом пошкодження державного прапора, проти нього поліцейські негайно відкрили кримінальне провадження за ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Представник прес-служби ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко розповіла Житомир.info, що це відео було викладено в Instagram, проте зараз воно вже недоступне.

Мова йде про запис під назвою «Передвиборна агітація», на якому невідомий під нецензурні вигуки б'є об землю і ламає державний прапор.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника.