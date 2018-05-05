На Житомирщині під час занять з бойової підготовки помер військовий

Причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність

44-річний сержант запасу помер під час навчань на Житомирщині, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook. Причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність. «Сьогодні, 5 травня, на Житомирщині під час проведення заходів з бойової підготовки одного із підрозділів ДШВ, у