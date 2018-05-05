На Житомирщині під час занять з бойової підготовки помер військовий
- Сьогодні, 19:14
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Причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність
44-річний сержант запасу помер під час навчань на Житомирщині, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook.
Причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність.
«Сьогодні, 5 травня, на Житомирщині під час проведення заходів з бойової підготовки одного із підрозділів ДШВ, у 44-річного сержанта запасу Андрія Яковича Купріяна зупинилося серце. За попереднім діагнозом, чоловік помер від гострої серцевої недостатності. Присутні військові лікарі вжили всі необхідні реанімаційні заходи в повному обсязі, однак врятувати життя людини не вдалося», - повідомили у командуванні ДШВ.