На Житомирщині після ДТП вибухнуло авто



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Фото: Нацполіція

Вибухнула газобалонна установка, яка перебувала в багажнику ВАЗа

У Лугинському районі Житомирської області в результаті ДТП вибухнув автомобіль. Чотири людини отримали травми, повідомляє регіональне управління Нацполіції в четвер, 25 липня.

Аварія сталася сьогодні вранці на 173 км автодороги Київ - Ковель - Ягодин.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, 64-річний житель Одеської області, допустив зіткнення з задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, який їхав попереду і в цей час повертав на автозаправну станцію. В результаті зіткнення газобалонна установка, яка перебувала в багажнику ВАЗа, вибухнула і спричинила пожежу», - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП травми і опіки отримали водій і пасажири автомобіля ВАЗ, всі були госпіталізовані в реанімаційне відділення Коростенської міської лікарні.

Зараз продовжують встановлювати всі причини і обставини події.