На Житомирщині СБУ викрила на корупції начальника сектору кримінальної поліції (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Посадовець вимагав від місцевого підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини. Про це повідомила пресгрупа УСБ України в Житомирській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.

Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких «траншів».

Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі та мобільні телефони, з доказами неправомірних дій посадовця.

Фото: пресцентр СБУ

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Теруправлінням ДБР у Хмельницьку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.