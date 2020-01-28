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    На Житомирщині СБУ викрила на корупції начальника сектору кримінальної поліції (фото)

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    На Житомирщині СБУ викрила на корупції начальника сектору кримінальної поліції (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Посадовець вимагав від місцевого підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника сектору кримінальної поліції одного із райвідділів Нацполіції Житомирщини. Про це повідомила пресгрупа УСБ України в Житомирській області.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.

    Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких «траншів».

    Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі та мобільні телефони, з доказами неправомірних дій посадовця.

    Фото: пресцентр СБУ
    Фото: пресцентр СБУ

    У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

    Заходи із викриття проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно з Теруправлінням ДБР у Хмельницьку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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