На Житомирщині вирощують хміль для німецького пива

Обсяги виробництва складають 350 т хмелю на рік

Підприємство з німецькими інвестиціями «Хопштайнер Україна», яке займається вирощуванням та переробкою хмелю і має потужності у Чуднівському районі, планує збільшити обсяги виробництва на 32 га. Про це заявив власник компанії Яхима Гейде, повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації. За її даними, голова ОДА



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Обсяги виробництва складають 350 т хмелю на рік

Підприємство з німецькими інвестиціями «Хопштайнер Україна», яке займається вирощуванням та переробкою хмелю і має потужності у Чуднівському районі, планує збільшити обсяги виробництва на 32 га. Про це заявив власник компанії Яхима Гейде, повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації.

За її даними, голова ОДА Ігор Гундич 28 листопада зустрівся з власниками та керівниками компанії, щоб обговорити і допомогти у вирішенні питань, які виникають у розвитку бізнесу.

«Зважаючи на те, що компанія постачає хміль до великих корпорацій та приватних пивоварень, сподіваюся, що і одні з кращих сортів німецького пива мають витоки з Житомирської області. Ми зацікавлені в таких інвесторах і збільшенні обсягів виробництва хмелю на Житомирщині», – наголосив Гундич.

За словами власника компанії Яхима Гейде, підприємство вже більше 10 років працює в українському бізнесі та розуміє довгострокові цикли розвитку. На сьогодні світові ринки дозволяють розвивати бізнес з виробництва і переробки хмелю.

У с. Карпівці Чуднівського району компанія має на сьогодні 81 га робочих хмільників. Хміль тут не тільки вирощують, але перероблюють і формують у спеціальні гранули.

З 2017 року компанія також займається реєстрацією популярних німецьких сортів: Шпальтер Селект, Тетнангер, Магнум, Норден Бревер, Перле.

Керівництво підприємства звернулося до голови ОДА з проблемними питаннями з оформлення земельних паїв жителями району.

Ігор Гундич дав свої рекомендації стосовно можливих шляхів вирішення земельних питань та наголосив.

ТОВ «Хопштайнер Україна» – найбільше підприємство по вирощуванню та переробці хмелю в Україні. Компанія вирощує та переробляє 80 % загальної кількості хмелю в Україні. Загальна площа полів компанії в Житомирській області – більше 200 га. Обсяги виробництва - 350 т хмелю на рік.